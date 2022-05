“Rugby per tutti” a Vibo, quando sport e legalità camminano a braccetto

Sport e legalità camminano a braccetto su un territorio che deve perseguire con convinzione la strada del rispetto delle regole a 360 gradi. Una nuova, significativa testimonianza arriva dall’open day “Rugby per tutti”, realizzato nel quadro di importanti progetti di sport e legalità perseguiti da Fiamme Oro, Polizia di Stato, Squadra Mobile e Federazione Italiana Rugby. L’evento è stato realizzato in collaborazione con il liceo Scientifico “G.Berto” di Vibo, guidato dalla dirigente Caterina Calabrese.

All’iniziativa hanno preso parte i soci fondatori Silvia Riga, Carlo Lico e Richard Hazel; presenti anche Sandro Gaito, tecnico regionale Federazione italiana rugby Calabria; Salvatore Pezzano, delegato Federazione italiana rugby Calabria; Giuseppe Grillo segreteria Delegazione Regionale Federazione italiana Rugby Calabria. Presenti anche l’assessore allo sport del Comune di Vibo e il direttore della Scuola di Polizia.

Riconoscimento è stato espresso da Silvia Riga nei confronti di Gino Donatiello, tecnico federale e componente della commissione per il rilancio del rugby al sud e di Claudio Gaudiello, direttore sportivo Fiamme Oro e componente della commissione per il rilancio del rugby al sud per conto della Federazione italiana rugby. “L’amministrazione -ha concluso l’assessore Michele Falduto -ha tutto l’interesse a promuovere lo sport che consente di accrescere pure la socialità”.

Prossimo appuntamento con l’open day giovedì 19 maggio.