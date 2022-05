In arrivo a Vibo Valentia 4 milioni di euro dal Pnrr

L’Amministrazione comunale di Vibo Valentia ha appena ricevuto la notifica del Decreto di ammissione a finanziamento sulla Missione 5 del PNRR.

Viene conseguito un risultato notevole ottenendo il finanziamento su tutte le Linee di Investimento, per un importo superiore ai 4 milioni di euro, sia come capofila dell’Ambito socio-assistenziale di Vibo Valentia, sia in aggregazione con gli Ambiti Territoriali di Serra e Spilinga e, sull’housing sociale, con gli Ambiti di Locri e Caulonia.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto Direttoriale numero 98 del 9 maggio 2022, ha assegnato agli Ambiti territoriali sociali le risorse economiche della Missione 5 del PNRR destinate a favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza dimora.

L’impostazione di un approccio sinergico con gli altri Ambiti premia la volontà comune di realizzare una crescita globale del territorio provinciale, in cui Vibo ha assunto un ruolo propositivo e di impulso nella progettazione e per la realizzazione di interventi sociali.

Si è voluto promuovere, in piena condivisione con il Forum del Terzo Settore e CSV Calabria Centro, un percorso di costruttiva collaborazione per l’interesse generale ed in particolare a favore dei soggetti più fragili, che oggi viene premiato con l’assegnazione di risorse finalizzate a coprire una vasta gamma di servizi del welfare, dal sostegno alla famiglia e prevenzione della vulnerabilità dei bambini, al rafforzamento dei servizi sociali e domiciliari, all’autonomia delle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, e ancora percorsi di autonomia per persone con disabilità e housing sociale di carattere sia temporaneo sia definitivo.