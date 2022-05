Bandiere blu, le congratulazioni di Occhiuto

“Congratulazioni a Caulonia e Isola di Capo Rizzuto, da oggi Bandiere Blu. Per la Calabria in totale 24 lidi dislocati in 17 Comuni. Ma c’è ancora tanto da fare, il nostro territorio non ha nulla da invidiare alle altre Regioni. Avanti con decisione nell’impegno per il mare pulito”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.