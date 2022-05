Torna in Calabria la storica band dei Raw Power

Sabato 14 maggio, a 10 anni dalla loro ultima comparsa in Calabria, i Raw Power ritornano a fare vibrare i cuori della città Bruzia di sentimenti punk.

Ospiti sul palco dell’Auditorium Popolare, (Viale G. Mancini – Ex Officine FdC), dalle 22:00 saranno accompagnati dalle band locali Across e Rea (DarkCore e Post Hardcore).

Mad productions (a Cosenza dal 2015) li porta a Cosenza all’interno del loro nuovo tour “𝑆𝑐𝑟𝑒𝑎𝑚𝑖𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒”.

Prima, durante e dopo i live sarà possibile trovare selezioni musicali distro, merch e autoproduzioni. Si potrà perciò sostenere le produzioni locali e i tentativi riusciti di riportare alla ribalta generi musicali sottovalutati e dimenticati: un’alternativa politica e musicale al mainstream.

Un ottimo appuntamento per la scena punk nazionale ed europea. Imperdibile per amanti del genere e della musica underground, in un luogo altrettanto underground, suggestivo e gestito dal basso.