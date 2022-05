L’Unical celebra la Giornata mondiale delle donne nella matematica

Per celebrare la Giornata mondiale delle Donne nella Matematica,il dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università della Calabria promuove un intervento divulgativo e di interazione con le scuole, che si terrà nell’Aula Magna dell’Ateneo giovedì 12 a partire dalle 9:30. L’evento prevede diverse attività.

La giornata celebrativa è stata istituita nel 2018 durante il World Meeting for Women in Mathematics , in ricordo della matematica iraniana Maryam Mirzakhani, la prima donna ad aver ottenuto nel 2014 la medaglia Fields.

La medaglia Fields rappresenta il Nobel della matematica, un prestigioso riconoscimento che viene assegnato ogni 4 anni ai migliori matematici del mondo che non abbiano ancora compiuto 40 anni. La giornata diventa un’occasione per riflettere sui successi conseguiti dalle donne in matematica, ma anche per rafforzare la consapevolezza delle studentesse ad orientarsi e ad intraprendere corsi di laurea e carriere nella ricerca scientifica.

La prima parte dell’iniziativa, coordinata dalla professoressa Annamaria Canino, sarà dedicata alle scuole e ospiterà gli interventi di Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la famiglia; Giusi Princi, vice presidente della Giunta Regionale con delega all’Istruzione, Università e Ricerca; Susanna Terracini, esponente dell’Università di Torino; Rita Pardini, vice presidente dell’Unione Matematica Italiana. In programma anche laa presentazione della figura di Maryam Mirzakhani e interventi e testimonianze di studentesse universitarie e studentesse delle scuole superiori che si sono distinte in competizioni matematiche. In parallelo, si svolgerà presso il cubo 30B un laboratorio didattico che vedrà protagonisti gli alunni della scuola Primaria.

L’evento proseguirà nel pomeriggio: questa seconda parte sarà dedicata agli studenti universitari e di dottorato allo scopo di approfondire alcuni aspetti della ricerca di Maryam Mirzakhani rimarcandone l’importanza della loro ricaduta negli studi attuali.

Hanno aderito all’iniziativa 15 di scuole secondarie superiori e una scuola primaria con la partecipazione di circa 300 studenti.