Cinghiali affetti da peste suina, scoperti altri casi

Altri due casi di peste suina, Roma si risveglia in un incubo. Con la presenza di cinghiali sempre più pressante in molti quartieri della Capitale, l’infezione virale africana fa paura. È la prima zona lontana dai focolai di Liguria e Piemonte ad essere coinvolta dalla peste suona che, al momento, è stata riscontrata solo sui cinghiali. Il primo episodio romano, il cosiddetto caso zero, era stato tracciato qualche giorno fa al parco dell’Insugherata, un’area naturale protetta tra la via Trionfale e la via Cassia. E oggi, dallo steso parco, arriva la conferma di altri contagi.

