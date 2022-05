Muore la donna più anziana d’Italia: ecco quanti anni aveva

E’ spirata nelle scorse ore la donna più anziana d’Italia: si è spenta, nel sonno, nella sua casa di via Coghetti a Bergamo, Angela Tiraboschi. Aveva compiuto 112 anni lo scorso 19 aprile ed era la donna più anziana in Italia, oltre che la Bergamasca più longeva di sempre. Nativa di Oltre il Colle (Bergamo), casalinga per tutta la vita e tifosa dell’Atalanta, come ogni anno avrebbe voluto passare l’estate nella suo paese d’origine. Lascia quattro figli, Roberto, Maria, Luciana e Piero, tutti di età compresa tra i 70 e gli 85 anni. Per il suo 112/o compleanno aveva ricevuto gli auguri anche del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.