Podcast per raccontarsi e raccontare: l’iniziativa di alcuni studenti del Vibonese

Trading online e cripto , rapporto scienza e fede , tematiche ambientali, turismo e politiche locali e nazionali sono solo alcuni dei temi affrontati dagli studenti dell’Iti “Achille Russo”di Nicotera che hanno recentemente costituito il gruppo “The ModernShow” con un apposito canale YouTube, su cui pubblicare interessanti podcast su tematiche ad ampio raggio analizzate da una prospettiva teen. Ricordiamo che i giovani studenti Salvatore Polito, Nicola Vecchio, Cristiano Salerno e Paolo Spano’ hanno solo 14anni e frequentano la classe IA,dell’Iti “A.Russo” di Nicotera, del dirigente scolastico Marisa Piro.

Una nuova forma di comunicazione, quella scelta dagli studenti nicoteresi, che hanno optato per il podcast come strumento agile che permetta loro di raccontarsi e di riflettere sulle questioni che li riguardano più da vicino. ” Il nostro Istituto è stato sempre molto attento all’integrazione fra i diversi media, ma anche tra i diversi codici semiotici; la contaminazione tra formati comunicativi (fumetto, blog, libro, articolo, debate, cronaca, reportage fotografico, etc.) e la comunicazione multicanale- afferma la docente Anna Maria Tedesco- Il valore didattico del podcast è notevole, perché integra l’utilizzo sia di tecnologie digitali che di tecnologie tradizionali e non avviene più al chiuso di un’aula virtuale, ma all’interno di una comunità pubblica.”

Il gruppo che gestisce il canale youtube” The Modern Show” ha recentemente incontrato il primo cittadino Giuseppe Marasco che in un’intervista fiume ha affrontato il fuoco incrociato di domande poste dagli studenti su politica, turismo e tematiche ambientali.

Il giovane staff sembra non aver sofferto il peso della sua giovinezza e,con la giusta sfrontatezza,ha intervistato il primo cittadino per circa un’ora mettendo sul tavolo importanti questioni di interesse territoriale e non solo.

Alcune richieste di informazioni sono state particolarmente articolate, come quella fatta, ad esempio, da uno degli alunni che ha chiesto al primo cittadino quale fosse il principale obiettivo a lungo termine della compagine amministrativa di cui regge il timone . Lapidaria quanto convinta la risposta del sindaco Marasco: “Il mio orgoglio è quello di finire il mandato con una squadra coesa. Ho scelto queste dodici persone che si sono candidate nella mia lista con un unico requisito: quella di non aver mai amministrato questa città. Questa poteva sembrare una scelta suicida e azzardata. Non essendo un neofita della politica conosco i difetti di coloro che hanno amministrato prima, da qui la decisione di voler accanto a me gente inesperta piuttosto che gente esperta che ha combinato il macello che ci siamo trovati nel 2019″ Stilettate dunque nei confronti degli ex inquilini di palazzo Convento, affermazioni pesanti che non sono sfuggite ai giovani reporter a cui il primo cittadino ha aggiunto:” questa non è un’accusa bensì un’amara constatazione “.