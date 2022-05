Covid, 63 casi in un carcere calabrese

Il Covid è ancora un problema. E lo è, soprattutto, in quegli spazi più angusti come le carceri. In Calabria l’istituto penitenziario più colpito è quello di Cosenza che fa registrare ben 63 casi.

In assoluto è la Toscana come regione che registra i principali focolai di Coronavirus nelle carceri. Il più grande è a Prato dove si registrano 87 casi tra i detenuti, tutti asintomatici. Segue Porto Azzurro con 75 positivi.

Nel Lazio è ancora attivo il focolaio nel carcere romano di Regina Coeli: 74 i positivi, comunque in deciso calo rispetto al mese scorso quando si erano superati i 200 casi.