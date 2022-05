Primo Maggio in rock, bagno di folla per Andrea Braido

Grandissimo successo per il “Primo Maggio in rock” di San Pietro a Maida, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro loco. Migliaia di persone provenienti da tutta la Calabria si sono ritrovate nel comune del Lametino per assistere agli spettacoli: a partire dalle 18:00, diversi gruppi rock hanno calcato il palcoscenico dell’evento, tra l’entusiasmo generale. Bagno di folla, poi, per Andrea Braido-chitarrista di Vasco Rossi-che si è esibito con La Combriccola del Blasco, proponendo i più famosi brani degli anni ’90 della rockstar di Zocca.

“E’ sempre un’emozione esibirci insieme a Braido-ha affermato il leader de La Combriccola del Blasco, Antonio Lampasi, in arte Tony Bee (nella foto di Giovanni Moscato insieme a Braido)-; oltre ad essere un musicista eccezionale, è anche una persona umile e di alti valori”. “Il concerto-ha proseguito Tony Bee- è stato un successone e ci voleva proprio, dopo due anni di pandemia! Abbiamo respirato un’aria di ritrovata normalità, quasi un clima pre-Covid”.