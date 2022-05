A Serra San Bruno il giro podistico italiano Run4Hope

Farà tappa anche a Serra San Bruno la “Run4Hope”, giro podistico d’Italia a favore dell’Ail (associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) che si terrà dal 21 al 29 maggio in diverse regioni italiane. Nella città della Certosa la staffetta nazionale, come annunciato dal sindaco Alfredo Barillari, è in programma per il 26 maggio.

“La onlus italiana, grazie al binomio corsa-solidarietà, cerca di unire più persone possibili-spiega il primo cittadino-; i fondi ricavati dalla manifestazione andranno all’Ail per la ricerca. La tappa prevista a Serra partirà alle 17:00 da piazza Monsignor Barillari, dove avverrà la raccolta delle donazioni, e proseguirà verso il santuario di Santa Maria del Bosco.Biciclette, passeggini e tricicli sono i benvenuti. Alla gara prenderà parte pure un gruppo di runner-camminatori provenienti da Soverato”