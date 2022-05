Caro bollette, nuovo decreto: aiuti a famiglie e imprese per oltre 7 miliardi

Si comincia con un miliardo in più. Il primo maggio del governo si annuncia una giornata di lavoro per trovare il modo di aumentare la dote dell’atteso nuovo decreto sugli aiuti a famiglie e imprese (le novità del Decreto del 21 aprile scorso) che verrà varato dal consiglio dei ministri convocato perdomani, e poi illustrato dal premier Draghi in conferenza stampa. L’obiettivo è arrivare almeno a 7-7,5 miliardi di euro, e la stretta finale è un gioco a incastri in cui non è ancora certo l’intervento sul cuneo fiscale, su cui è forte il pressing, soprattutto dal Pd. Ma nelle stessa maggioranza c’è chi pensa che tutto ciò non possa bastare, come Antonio Tajani (Forza Italia) che propone un nuovo scostamento di bilancio a fronte dei tempi di una guerra in Ucraina i cui tempi sembrano allungarsi mentre l’economia del Paese altrimenti è a forte rischio e ha bisogno di aiuti subito.

