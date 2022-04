Supermercati aperti 1 maggio 2022: ecco quali sono e dove

La festa nazionale dei Lavoratori è alle porte. Quali supermercati rimarranno aperti l’1 maggio e quali, invece, hanno optato per tenere la serranda abbassata? Nonostante l’usanza di essere operativi anche nei giorni festivi sia ormai largamente diffusa nella grande distribuzione, non tutti abbracciano tale policy; vediamo nel dettaglio come si sono organizzati i colossi sul territorio nazionale. In linea di massima, laddove – per esempio – per le altre ricorrenze c’è stata maggiore tendenza ad aprire, in questo caso, nel rispetto dello spirito nazionale della festa, le aperture saranno più limitate. Proprio per concedere riposo ai lavoratori. Ecco qui un elenco delle principali catene, in rigoroso ordine alfabetico. Ricordando che da domani non è più obbligatorio indossare la mascherina al chiuso all’interno di supermercati e centri commerciali. Né per i clienti, né per i commessi. Resta solo una generica raccomandazione contenuta nell’ordinanza del ministro Speranza.

Bennet

Non c’è una presa di posizione omogena per ciò che concerne il grande gruppo. Posto che gli store che decideranno di tenere le serrande alzate potrebbero essere soggetti a variazioni orarie, è consigliato controllare mediante il sito lo store di proprio interesse.

Carrefour

Nessuna omogeneità nemmeno per il colosso francese, anche perché vi sono policy differenti tra minimarket, supermercati e ipermercati. E’ quindi opportuno cercare il punto vendita sul proprio territorio attraverso il sito, e mettere in atto le opportune verifiche.

Conad

In linea generale si tenderà a tenere chiuso, ma non mancheranno alcune – seppure molto limitate – aperture d’eccezione. Fa fede il sito, attraverso il quale cercare lo store con la serranda alzata più vicino, geolocalizzandosi.

Coop e Ipercoop

Pressoché impossibile trovare invece nel gruppo un punto aperto il Primo maggio, soprattutto nel rispetto della Festa dei Lavoratori. Salvo sorprese dell’ultimo minuto la politica adottata da Coop è di tenere chiuso.

Esselunga

Sulla medesima linea, confermando l’atteggiamento tenuto durante le festività passate, anche il colosso fondato da Caprotti. Tutti gli store Esselunga dovrebbero rimanere serrati. Riposo garantito per i lavoratori.

Iper

Ta aperture e orari straordinari ecco come sono organizzati tutti gli store della catena nella giornata di domenica 1 maggio 2022.

Penny Market

Aperture (e chiusure) a macchia di leopardo su tutto il territorio per ciò che concerne il Penny, che mette a disposizione dei propri clienti una tabella con tutti i punti vendita del Paese in cui specifica se aperti, chiusi oppure gli orari straordinari.