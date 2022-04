Previsioni meteo, domenica 1 maggio tra sole e rovesci: ecco dove pioverà

Le previsioni meteo di domani confermano che domenica 1 maggio, giorno della Festa dei Lavoratori, il tempo sarà un po’ capriccioso al Centro Nord e in prevalenza soleggiato al Sud. Nuovi disturbi dovrebbero poi farsi largo anche all’inizio della prossima settimana.

Come già anticipato in precedenza, il team de iLMeteo.it sottolinea che il Primo maggio avremo una giornata caratterizzata dalla più tipica variabilità primaverile. Questo significa che in varie zone dell’Italia si osserverà un’alternanza tra ampie schiarite e temporanei annuvolamenti, capaci di provocare rovesci e occasionali temporali. Per quanto gli esperti parlino di precipitazioni distribuite in forma irregolare e non sempre facili da prevedere, l’instabilità si concentrerà con tutta probabilità soprattutto sui settori alpini di Nord Est (con sconfinamenti in pianura) e sulle regioni centrali, interessando in particolare la dorsale appenninica e il versante adriatico.

Nonostante un progressivo incremento della nuvolosità per via di un vortice nordafricano, la situazione si presenterà più tranquilla e serena al Sud, a parte qualche raro piovasco sulla Sicilia. In generale il clima si manterrà mite e gradevole, con una leggera flessione dei termometri nelle aree bagnate dalla pioggia e temperature calde altrove.