Previsioni meteo: 1°Maggio all’insegna della variabilità

Il primo maggio sarà caratterizzato da un meteo variabile.

Il sole prevarrà sul Nord-Ovest e per gran parte della giornata anche su Sardegna, Lazio, Campania e Gargano. Sole-seppur un pò più timido- tra bassa Toscana, Umbria, versante adriatico centrale e tra Sicilia e Calabria. Nuvoloso con possibilità di pioggia in Emilia Romagna, Triveneto, Alta Toscana e Marche settentrionali.

Nel dettaglio: al Nord instabile con rovesci alternati al sole. Al Centro irregolarmente nuvoloso con rovesci sparsi; più soleggiato tra Lazio e Molise. Al Sud tempo variabile con qualche piovasco in Sicilia e Calabria, sole altrove.

Le piogge ci saranno anche la prossima settimana: lunedì previsti acquazzoni in montagna e in Romagna, così come sul versante adriatico. Al Centro e al Sud acquazzoni sulla dorsale appenninica e in Puglia.