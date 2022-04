Procura Nazionale Antimafia, tra i favoriti Nicola Gratteri

Il 4 maggio, il Csm voterà per designare il nuovo Procuratore nazionale antimafia. Tra i favoriti, sicuramente Nicola Gratteri. A tal proposito si è espresso l’Osservatorio Nazionale “Falcone-Borsellino”, che scrive: “La mafia calabrese è oggi l’organizzazione criminale più potente di Europa e non c’è magistrato che la conosca meglio di Nicola Gratteri: per l’esperienza accumulata e il prestigio assunto su scala internazionale è il magistrato ideale per ricoprire questo incarico”.

Il capo della procura di Catanzaro è in corsa insieme con il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo, e il viceprocuratore nazionale antimafia, Francesco Russo.

“Dopo tanti anni sarebbe del tutto normale, che fosse un calabrese designato alla guida della Dna e ciò proprio considerando quanto pericolosamente i boss della ‘ndrangheta si siano infiltrati in tutte le regioni italiane oltre che in vaste aree di Europa. Basti pensare – continua l’Osservatorio Falcone-Borsellino- a quanto registrato dalle inchieste in Valle d’Aosta, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Umbria nell’ultimo quinquennio. Nessuno più di Gratteri, che anche sul fronte internazionale ha fatto cose straordinarie contro le ‘ndrine (si pensi alle indagini condotte in Germania, Olanda, Australia, Canada, Stati Uniti, Francia, Spagna, Colombia, Argentina), sarebbe oggi in grado di organizzare un fronte di straordinaria efficacia contro i padrini italiani”.