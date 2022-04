Le previsioni meteo per venerdì 29 aprile, descrivono una giornata prevalentemente soleggiata in quasi tutta Italia, a eccezione di qualche addensamento nuvoloso sparso, specie sulle estremità meridionali dello Stivale. In vista del weekend del Primo maggio la situazione sembra tuttavia destinata a complicarsi, per via dell’arrivo di un flusso di aria fredda che determinerà un parziale aumento della stabilità atmosferica.

Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che venerdì il nostro Paese continuerà a beneficiare della presenza dell’alta pressione, che regalerà ampi spazi soleggiati su gran parte delle regioni. Il cielo sarà un po’ più grigio e nuvoloso solo in Sicilia, Calabria e sulla Sardegna meridionale, mentre al Nord le nubi copriranno al mattino le Alpi centro-occidentali, per poi comunque cedere il passo al bel tempo nelle ore successive. Sul fronte termico le temperature si manterranno per lo più su valori primaverili intorno ai 20 gradi, con punte medie di 22-23 gradi (Milano, Firenze, Napoli) e giusto qualche punto in meno sul lato l’Adriatico.

Il weekend del Primo maggio

Come conferma anche il sito di 3BMeteo, il fine settimana sarà caratterizzato dal veloce transito di un impulso instabile proveniente dall’Europa settentrionale. Nella giornata di sabato 30 aprile, ne conseguirà un peggioramento delle condizioni atmosferiche sui settori di Nord Ovest e sulle zone alpine, con rovesci e piogge intermittenti in particolare tra il pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda domenica 1 maggio, Festa dei Lavoratori, il quadro appare al momento più incerto, anche se gli esperti anticipano la possibilità di nuove precipitazioni, concentrate questa volta soprattutto sul Nord Est, sulle regioni centrali e sulla dorsale appenninica. Discorso diverso per il Sud, dove il campo di alta pressione manterrà uno scenario tranquillo e sereno per l’intero weekend.

