Il pizzaiolo Francesco Fortuna sempre di più in evidenza

Grazie al pizzaiolo Francesco Fortuna, Vibo Valentia è diventata la capitale della pizza. L’Hotel 501 hotel, infatti, ha fatto da cornice al quarto campionato nazionale di “Pizza ai sapori di Calabria”. Bella iniziativa finalizzata a valorizzare tutti i prodotti “food Made” in Calabria. Ma non finisce qui. Il campione dei pizzaioli, ambasciatore nel mondo dell’enogastronomia tropeana, approderà a Palermo, ospite il prossimo 11/12 maggio del “All Expocook” (evento dedicato al food ristorazione a livello mondiale), grazie all’azienda “Oro di Napoli” (azienda leader nel Sud d’Italia e nel mondo con prodotti 100% campani) e alla proprietà, in particolare a Decio Vitale che lo ha voluto fortemente lì con la sua professionalità, umiltà ed esperienza.

“La mia pizza – afferma il diretto interessato – sarà lì e sarà un onore per me condividere tutto ciò con altri grandi colleghi. In particolare, con Daniele Cacciuolo, napoletano doc, nominato “2 spicchi gambero rosso” e con il grande Vincenzo Piedimonte, grande maestro dell’arte bianca, nonché coordinatore ufficiale del ramo “pizza a Casa Sanremo””.

Francesco Fortuna negli anni ha mietuto tanti successi ed è stato promotore di iniziative importanti: dalle lezioni all’Alberghiero, ai progetti portati avanti alla Casa Circondariale di Vibo, alla formazione di giovani pizzaioli: “Per me tutto ciò è solo e soltanto uno stile di vita, che vivo pienamente e con tanta passione. Dopo Palermo, però, ho ancora altri due grandi obbiettivi da raggiungere”.