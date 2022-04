Al liceo “Berto” di Vibo torna il Festival della Scienza

E’ stato presentato questa mattina il Festival della Scienza-Audacia, indetto dal liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia, in programma dal 28 al 30 aprile. A spiegare l’iniziativa sono stati la dirigente scolastica Caterina Calabrese-ideatrice dell’evento- e gli studenti, i quali da novembre stanno lavorando alla preparazione dell’evento. “Abbiamo scelto di denominare questa 3. edizione del Festival ‘Audacia’-ha affermato la dirigente-, termine pregno di significato soprattutto dopo due anni di paura e di insicurezze provocate dalla pandemia; ora è il momento di riprenderci la nostra vita con coraggio e partecipazione, con audacia appunto”.

“I temi che saranno trattati durante la tre giorni-ha proseguito la dirigente- saranno la tutela dell’ambiente e quindi del mondo, l’astronomia, la salute, la sicurezza e tanto altro. Il Festival si articolerà in vari eventi, come convegni, laboratori, presentazioni di libri, iniziative sportive: sarà abbracciata, dunque, la cultura in senso lato”. La parola è passata, poi, ai ragazzi, che hanno esposto il programma nel dettaglio. Tra gli eventi in programma si segnalano le lezioni di fisica sulle tecniche di misura di concentrazione del gas radon in acqua, rivolte agli studenti delle scuole italiane partecipanti al progetto RadioLab organizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Sia la dirigente che gli studenti hanno ringraziato il Comune di Vibo Valentia e tutti gli imprenditori che stanno sostenendo l’iniziativa. Il Festival coinvolgerà molte scuole del Vibonese e della Calabria, ma anche diversi Istituti italiani ed esteri; l’evento si avvale di prestigiose collaborazioni.Anche zoom24.it è partner del Festival.