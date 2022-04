Tv, digitale terrestre in altri 90 comuni calabresi: ecco quali

In altri 90 Comuni della Calabria domani 26 aprile, continua la rivoluzione della tv digitale terreste di ultima generazione (dvb-t2) . Per continuare a vedere l’intera offerta tv ,nei casi in cui la procedura non avviene automaticamente, si dovrà effettuare la risintonizzazione degli apparecchi televisivi.

I Comuni che saranno interessati domani alle operazioni di ricollocazione delle frequenze sono: Albi, Amaroni, Amato, Andali, Badolato, Belcastro, Borgia, Botricello, Briatico, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cessaniti, Cicala, Cortale, Cropani, Curinga, Cutro, Davoli, Delianuova, Dinami, Feroleto Antico, Filadelfia, Filandari, Filogaso, Fossato Serralta, Francica, Gasperina, Gimigliano, Gioia Tauro, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Ionadi, Isola di Capo Rizzuto, Jacurso, Lamezia Terme, Magisano, Maida, Maierato, Marcellinara, Melicuccà, Miglierina, Mileto, Montepaone, Monterosso Calabro, Palermiti, Palmi, Pentone, Pianopoli, Pizzo, Platania, Rizziconi, Roccabernarda, Rombiolo, Rosarno, San Calogero, San Costantino Calabro, San Floro, San Gregorio d’Ippona, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, San Procopio, San Sostene, Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sant’Onofrio, Santa Caterina dello Ionio, Satriano, Sellia, Sellia Marina, Seminara, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sinopoli, Sorbo San Basile, Soverato, Soveria Simeri, Squillace, Stalettì, Stefanaconi, Taverna, Tiriolo, Tropea, Vallefiorita, Vibo Valentia, Villa San Giovanni, Zagarise e Zungri