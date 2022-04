CORONAVIRUS CALABRIA | Meno positivi, ma con molti meno tamponi; 7 morti

Sono 823 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24ore sul territorio regionale, a fronte di 3450 tamponi processati; il tasso di positività si attesta, dunque, al 23,86%.

Il bollettino diramato dalla Regione Calabria riporta, inoltre, 7 decessi e 753 guarigioni; rimangono stazionari i ricoveri nei reparti ordinari (284), mentre diminuiscono-anche per via dei decessi-quelli in terapia intensiva (-1, per un totale di 18).

Provincia per provincia, si hanno i seguenti incrementi: Catanzaro +156; Cosenza +296; Crotone +142; Reggio Calabria +188; Vibo Valentia +32; altra regione o stato estero +9

Il quadro complessivo, dall’inizio della pandemia, è il seguente:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 7690 (86 in reparto, 9 in terapia intensiva, 7595 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 42994 (42718 guariti, 276 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 46666 (73 in reparto, 5 in terapia intensiva, 46588 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 41281 (40231 guariti, 1050 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 3936 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3921 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 31585 (31369 guariti, 216 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 8687 (95 in reparto, 4 in terapia intensiva, 8588 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 125079 (124332 guariti, 747 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 18322 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 18307 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19425 (19255 guariti, 170 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica che nel setting fuori regione si registrano 9 nuovi casi a domicilio.