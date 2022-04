San Giorgio Martire, ecco le migliori espressioni per fare gli auguri

Oggi, 23 aprile 2022, a Reggio Calabria è festa di San Giorgio Martire, patrono della Città dello Stretto. L’origine del culto di San Giorgio risale agli inizi dell’XI secolo ed è legato all’episodio che portò Reggio Calabria ad infliggere una sconfitta ai saraceni che insidiavano le coste calabresi. Nel 1086 il saraceno Bonavert di Siracusa sbarcò in città per conquistarla, ma il duca Ruggero Borsa con grande determinazione in battaglia uccise Bonavert conquistando la città siciliana. La leggenda narra che Ruggero sarebbe stato assistito dal San Giorgio nella battaglia contro Bonavert ed i reggini lo scelsero come protettore di Reggio Calabria. A San Giorgio furono dedicate molte chiese della città: in particolare nella chiesa di San Giorgio al Corso, tuttora esistente, nel medioevo si eleggevano i tre sindaci.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!