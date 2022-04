Avrebbe potuto avere serie conseguenze l’incidente verificatosi nel pomeriggio odierno nella zona di Santa Caterina, tra via Zara e via Italia, a Reggio Calabria. Nello scontro tra un’auto ed una moto, una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.