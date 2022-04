Crollano i casi di coronavirus in Calabria. L’odierno bollettino conta infatti appena 759 nuovi casi, che però non sono frutto di un rallentamento del contagio: tutta colpa del minor numero di tamponi processati, solo 3.432 nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri (+6). 8 i decessi di cui 1 a Catanzaro, 3 a Cosenza, 2 a Reggio Calabria e 2 a Vibo Valentia.

Il maggior numero di casi continua a registrarsi nella provincia di Crotone (+197), seguita da Cosenza (+179), Reggio Calabria (+163), Vibo Valentia (+120) e Catanzaro (+93), mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+7). Processati 2 milioni e 835.712 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che sale al 22,12%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Crotonese i casi riscontrati salgono a 34.115 (+197) mentre gli attivi sono 3.739, di cui 3.731 in isolamento domiciliare ed 8 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 30.161 i guariti e 215 i deceduti.

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 83.109 (+179), mentre i casi attivi sono 42.172. Di questi, 42.075 sono in isolamento, 91 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 39.906 guariti e 1.031 deceduti.

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 130.026 (+163), mentre i casiattivi sono 11.097. Di questi: 10.995 in isolamento, 98 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, sono 118.195 i guariti e 734 i decessi.

Nel Vibonese i casi covid salgono a 36.849 (+120) mentre gli attivi sono 18.235. Di questi: 18.218 si trovano in isolamento, 17 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 18.450 i guariti e 164 i deceduti.

Nel Catanzarese infine i contagi accertati finora sono 47.179 (+93), mentre i casi attivi sono 7.165. Di questi, 7.072 in isolamento, 86 in reparto e 7 in rianimazione. Complessivamente, sono 39.743 i guariti e 271 i decessi.