PASQUA | Pino Nano racconta… la mistica Natuzza Evolo di Paravati (VIDEO)

E’ una pietra miliare del giornalismo: la prima intervista alla mistica di Paravati, Natuzza Evolo, dello storico giornalista Rai Pino Nano, per la Testata giornalistica regionale della Calabria. L’anno è il 1989 e questo “documento” sarà ripreso da numerosissime altre reti Rai. Natuzza, in questo periodo, non riceve: è sofferente e non “vede” nessuno che possa darle modo di aiutare gli altri. Ma si concede comunque, con incredibile umiltà, al giornalista, che ne sa valorizzare la dolcezza e il misticismo intimo. Oggi, in questa giornata così speciale per la fede cristiana, vi riproponiamo il frammento di altissimo valore, con l’intento di offrirvi al contempo un momento di riflessione profonda e personale. Buona visione.

La redazione di Zoom24 ringrazia il giornalista Pino Nano per aver consentito la pubblicazione di questo storico documento.