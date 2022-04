PASQUA | Pino Nano racconta… la tradizione dell’Affruntata in Calabria (VIDEO)

Il modo “più spettacolare e teatrale” per raccontare la Pasqua, con l’annuncio di San Giovanni alla Madonna della risurrezione di Gesù Cristo. L'”Affruntata” è, nella sostanza, esattamente questo. Ma per la Calabria rappresenta molto di più. E’, infatti, una tradizione antichissima, che si rinnova anno dopo anno in moltissime realtà della Calabria e nelle quali la comunità di fedeli si ritrova unita e commossa. Nell’attesa di viverne nuovamente le sensazioni del momento, riproponiamo il racconto del tradizionale rito ad opera del giornalista Pino Nano del 1994, per la testata giornalistica regionale Rai. Con un immenso grazie al professionista, vi auguriamo buona Pasqua e buona visione.

GUARDA IL VIDEO