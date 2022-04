Meteo, oggi ondata di caldo. Weekend Pasqua al fresco

Le previsioni meteo di domani, venerdì 15 aprile, annunciano una giornata in prevalenza stabile e soleggiata, con temperature di stampo quasi estivo. Sotto la spinta dell’alta pressione africana, nelle prossime ore il caldo primaverile raggiungerà il suo picco, prima dell’arrivo di un fronte perturbato che ci consegnerà un weekend di Pasqua decisamente più fresco e bagnato da qualche pioggia

Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che venerdì in Italia avremo generali condizioni di bel tempo, ma con cielo più nuvoloso o velato su medio Tirreno, Sardegna, Abruzzo e regioni meridionali (dettagli in fondo all’articolo), oltre a possibili precipitazioni entro sera in Sicilia. A parte alcune nubi sul Triveneto, il sole splenderà in modo deciso soprattutto al Nord, favorendo un’escalation termica che porterà la colonnina di mercurio a toccare addirittura i 28 gradi nei fondovalle alpini. In generale, segnalano gli esperti, le temperature continueranno a crescere un po’ su tutto lo Stivale, con massime di 25-27 gradi in diverse città del Centro Nord, e solo qualche grado in meno al Sud.

Il tempo nel dettaglio di venerdì 15 aprile

Nord Ovest

Soleggiato su tutte le regioni, salvo qualche nuvola in più sui rilievi alpini di confine. Temperature massime: 20° a Genova, 24° a Torino e Milano.

Nord Est

Qualche nube con sporadici piovaschi serali sulle Alpi del Triveneto. Per il resto bel tempo. Temperature massime: 27° a Bolzano, 23° a Bologna, 18° a Venezia.

Centro e Sardegna

Tempo asciutto, con sole su Toscana, Umbria e Marche; maggiormente nuvoloso su Sardegna, Lazio e Abruzzo. Temperature massime: 19° a Cagliari, 25° a Firenze, 20° a Roma.

Sud e Isole

Sole misto a nubi e velature di passaggio, più consistenti al mattino su Puglia, Basilicata e Campania. Nuvoloso o coperto sulla Sicilia, con piovaschi sparsi in serata. Temperature massime: 23° a Napoli, 21° a Bari, 20° a Palermo.