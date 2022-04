Aeroporto Lamezia, nuovo piano per accessi e viabilità

Cambia il piano di viabilità dell’aeroporto di Lamezia. Enac, Direzione aeroportuale Calabria, ha emesso, infatti, una nuova ordinanza che andrà a disciplinare le modifiche proposte da Sacal alla viabilità interna al sedime aeroportuale.

Tali modifiche, “si sono rese necessarie a seguito delle numerose criticità del traffico veicolare anche in relazione al sensibile aumento del traffico passeggeri previsto nel corso della stagione Summer 2022”. Pertanto, Sacal ha studiato e attuato un sistema di gestione della viabilità avente lo scopo di migliorare i flussi di accesso e di uscita dal sedime aeroportuale sia disciplinando gli accessi dei veicoli (autoveicoli e autobus), che aumentando le aree di sosta gratuita (massimo 30 minuti) e contribuendo, al contempo, a rendere l’aeroporto un luogo di efficienza e modernità”. Il nuovo sistema di viabilità, informano: con l’inversione del senso di marcia in via G. Anello, andrà in vigore a partire dalle 00:00 del 15 aprile 2022.