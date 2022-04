Calcio, partita finisce 40-0 e scoppia il caso: servivano 35 gol per vincere il campionato

Incredibile ciò che è successo nella provincia di Nuoro. In un match di giovanissimi provinciali, tra Fanum Orosei-La Caletta, il risultato è stato addirittura di 40-0.

Ciò potrebbe anche finire al centro di una inchiesta della Procura Federale. La Figc della Sardegna è, infatti, già pronta ad aprire un’indagine sulla partita dei Giovanissimi di Nuoro, finita con un punteggio umiliante per una delle squadre, composta soltanto da 10 giocatori, tra cui una ragazzina per fare numero, tutti di due anni più piccoli rispetto agli avversari. Fino a qui però, potrebbe anche sembrare tutto relativamente accettabile. Il vero problema? Alla squadra di Orosei servivano almeno 35 reti per conquistare il primo posto in classifica a spese della Lupi di Goceano Bono. Ne sono arrivate 40 e questo non soltanto ha indignato più di un addetto ai lavori, ma anche fatto nascere dei sospetti.