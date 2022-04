Meteo, le previsioni per la giornata odierna: ancora piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 10 aprile, descrivono una seconda metà di weekend un po’ instabile al Sud e su alcuni settori del Centro, ma con miglioramenti in vista nel corso della giornata. A parte questi ultimi strascichi del maltempo, nel complesso in Italia ci sarà molto sole, seppure in un contesto climatico ancora abbastanza frizzante.

Gli esperti di 3BMeteo scrivono che domenica la perturbazione si sposterà verso Sud, agendo principalmente in mattinata sul medio Adriatico e su gran parte delle regioni meridionali, con piogge e rovesci sparsi. Le precipitazioni tenderanno tuttavia ad attenuarsi con il passare delle ore, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie già dal pomeriggio. Grazie al rinforzo dell’alta pressione di casa sul Mediterraneo, sul resto dello Stivale prevarranno invece fin da subito generali condizioni di bel tempo, salvo qualche nube residua sulle Alpi orientali.

Per quanto riguarda la colonnina di mercurio, il team de iLMeteo.it fa notare che le temperature subiranno una rinfrescata un po’ ovunque, anche se il calo più significativo rispetto ai giorni precedenti (fino a 5-6 gradi) si registrerà a Nord Est e sulla fascia adriatica, per via della maggiore penetrazione delle correnti fredde. Specie in Pianura Padana, le minime dovrebbero sfiorare lo zero di mattina presto e al calare del buio.

Stando agli ultimi aggiornamenti, dalla prossima settimana il ritorno in grande stile dell’anticiclone africano ci farà assaggiare il primo vero caldo primaverile. In questo contesto, il sole sembra destinato a splendere senza grossi ostacoli già da lunedì 11 aprile, accompagnato da termometri in progressiva crescita, con probabili punte di 24-25 gradi. Come al solito, i meteorologi suggeriscono comunque la necessità di aggiornamenti più ravvicinati per notizie a prova d’errore.

Le previsioni meteo nel dettaglio di domenica 10 aprile

Nord Ovest

Soleggiato su tutte le regioni, con nuvolosità molto scarsa. Temperature massime: 16° a Genova e Torino, 18° a Milano.

Nord Est

Qualche nube sui rilievi alpini di confine, per il resto tanto sole. Temperature massime: 18° a Bolzano, 21° a Bologna, 17° a Venezia.

Centro e Sardegna

Al mattino precipitazioni residue su Marche e Abruzzo, seguite da schiarite. Bel tempo altrove. Temperature massime: 19° a Cagliari, 18° a Firenze, 17° a Roma.

Sud e Isole

Avvio nuvoloso con piogge sparse sulle regioni peninsulari. Dal pomeriggio fenomeni in esaurimento e rasserenamenti. Soleggiato in Sicilia. Temperature massime: 17° a Napoli, 14° a Bari, 16° a Palermo.