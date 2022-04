Lo studio universitario: gli uomini calvi sono più intelligenti

Gli uomini calvi sono più intelligenti e a dirlo non è chi, con il passare degli anni, ha perso la propria chioma, ma la scienza. Una recente ricerca scientifica, realizzata dallo psicologo Frank Muscarella della Barry University ha dimostrato che gli uomini senza capelli sono giudicati molto più colti, onesti e influenti. Alcuni studi svolti qualche anno fa avevano dimostrato che le donne giudicano gli uomini calvi molto più attraenti.

Lo studio del dottor Muscarella ha coinvolto 201 persone, fra studenti di sesso maschile e femminile. Il gruppo è stato sottoposto alla visione di una serie di immagini e il risultato è stato incredibile. Le persone calve venivano giudicate sempre positivamente. Non è la prima volta che la scienza rivaluta la loro posizione. Una trattazione di qualche anno fa della University of Pennsylvania ha infatti decretato che secondo la percezione comune, soprattutto nelle donne, un uomo pelato risulta più forte e dominante rispetto a chi ancora deve perdere il proprio tempo con lo shampoo. Con precisione il professor Albert E. Mannes ha coinvolto nell’indagine un gruppo di 59 persone. Tutti i partecipanti hanno dovuto rispondere a una serie di fotografie di uomini che venivano ritratti prima con e poi senza i propri capelli. Il risultato è stato del tutto eccezionale. Infatti lo stesso individuo nella fotografia veniva descritto come più carismatico e possente quando veniva ritratto in versione calva.

Allo stesso tempo un altro studio, questa volta condotto dalla Saarland University, in Germania, ha riscontrato che la maggior parte delle persone percepisce la calvizie come sinonimo di età avanzata, certo, ma anche di intelligenza e affidabilità. Un dato che si va ad aggiungere a quello del collage americano.