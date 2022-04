Provincia di Cosenza, inizia l’era Succurro

È iniziata ufficialmente questa mattina la nuova Presidenza della Provincia di Cosenza, con la prima seduta convocata dalla neo presidente Rosaria Succurro. Subito dopo la convalida, Rosaria Succurro ha prestato giuramento per poi intraprendere un significativo discorso.

Nel corso del suo intervento la presidente, non senza emozione, ha indicato la Provincia di Cosenza come “la più importante e la più bella della Calabria”. “E’un territorio che ha un grande bisogno essere amministrato con la massima onestà intellettuale-ha affermato Succurro-, nella consapevolezza delle sue difficoltà ma anche delle potenzialità insite al suo interno”. Sottolineata, inoltre, con forza la necessità di rilanciare il ruolo delle Province dopo la riforma Delrio: “Sto lavorando per un ritorno al vecchio ruolo delle Province italiane, per restituire loro quella centralità improvvidamente negata dalla riforma del 2014. La Provincia di Cosenza – ha continuato – dovrà essere il punto di riferimento per tutti i comuni del territorio, soprattutto i più piccoli. Partendo da questo presupposto, ci adopereremo per sostenerne lo sviluppo e arginare la piaga dello spopolamento”

La neo presidente ha lanciato un invito alla collaborazione alla minoranza consiliare, pur nel rispetto dei ruoli, ricordando le opportunità offerte dal Pnrr – se sapute cogliere – nei campi del sociale, delle infrastrutture, della formazione e del turismo.

Durante la seduta Succurro ha attribuito le deleghe ai consiglieri:

Lamensa Giancarlo

VICEPRESIDENZA

Aceto Eugenio

VIABILITA’ E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Lo Prete Carmine

POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI POLITICHE GIOVANILI

Luciani Gabriella

SANITA’, SALUTE E BENESSERE

Olivo Adele

AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

Sturino Pina

ISTRUZIONE, TRANSIZIONE DIGITALE, PARI OPPORTUNITA’

Tenuta Giovanni

SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Palumbo Salvatore

EDILIZIA SCOLASTICA