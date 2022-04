Coronavirus, Ricciardi: “Finita l’emergenza giuridica, ma non quella sanitaria”

“E’ finita l’emergenza giuridica, ma non quella sanitaria”. Lo dice, anzi lo scrive su Twitter, Walter Ricciardi. Via social il docente di Igiene all’università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per la pandemia Covid, lancia un monito: “Siamo stanchi del virus ma lui non lo è di noi”. Per capire cosa potrebbe succedere in Italia con la fine delle restrizioni, Ricciardi guarda alla Gran Bretagna, dove “molti operatori sanitari stanno pensando di lasciare il loro lavoro esasperati da una politica ottusa che scarica su di loro il peso della finta libertà illusoriamente data ai propri cittadini”. Le parole sono a commento di un post del collega, Jon Restell, esponente di un sindacato della dirigenza sanitaria, che parla delle difficoltà del sistema sanitario. “Il Covid non è endemico, non si è trasformato in qualcosa di più mite”.

