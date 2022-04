Comunità di energia rinnovabile, incontro nel Vibonese

A Francica è’ in programma per oggi pomeriggio alle 18:30 l’evento informativo sulle Comunità di energia rinnovabile (Cer), indetto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria meccanica, energetica e gestionale dell’Università della Calabria e con il Consorzio regionale per l’energia e la tutela dell’ambiente (Creta).

In paese, infatti, sarà costituita una comunità di energia rinnovabile.

All’incontro interverranno: il professor Daniele Menniti, ordinario Unical di Sistemi elettrici per l’energia; il sindaco, Michele Mesiano; l’assessore Emanuela Salvia.