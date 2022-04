Cavallo a spasso nel supermercato, panico tra i clienti (VIDEO)

Un cavallo è entrato in un supermercato Eurospin di Ittiri, in Sardegna, creando qualche momento di paura e tanta sorpresa. A riprendere il fatto – avvenuto ieri 2 aprile – alcuni dei presenti, con le immagini che hanno fatto il giro del web. Come riporta l’Unionesarda.it l’animale è di proprietà di un giovane che abita nei pressi del supermercato e, alla fine, è stato riportato sano e salvo a casa. “È abituato alla presenza dell’uomo – hanno detto alcuni residenti al quotidiano online – per questo è rimasto così mansueto nonostante la confusione attorno a lui”.