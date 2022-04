Abitazione in fiamme: un ferito in gravi condizioni

Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che ha coinvolto un immobile a Roccella Jonica nella tarda serata del 2 aprile, nei pressi di Piazza San Vittorio. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Roccella Jonica e i Vigili del fuoco di Siderno. Non è chiara la dinamica. Una delle persone trovare all’interno, un uomo di origini marocchine, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Reggio Calabria.