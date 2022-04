Meteo, sabato invernale con pioggia e neve: ecco le previsioni

Le previsioni meteo di oggi, sabato 2 aprile, confermano un avvio di weekend che sembra riportare l’Italia indietro di qualche mese, in sostanza in pieno inverno. Il vortice polare giunto sul Mediterraneo in queste ore andrà infatti ad approfondirsi sul Mar Ligure, creando i presupposti per una recrudescenza del maltempo con forti piogge e nevicate addirittura in collina. Secondo gli esperti, nella seconda metà del weekend i fenomeni diventeranno più isolati, mentre il freddo resterà a farci compagnia ancora per qualche giorno. Nello specifico, il sito di 3BMeteo scrive che domenica 3 aprile avremo ancora rovesci intermittenti e nevicate in collina su Nord Ovest, Tirreno e Appennino, ma in un contesto atmosferico in progressivo miglioramento che lascerà spazio ad aperture. Prevista invece una ulteriore flessione dei termometri specie nei valori minimi.

Nord Ovest

Generali condizioni di maltempo, con rovesci, temporali e locali grandinate. Sulle Alpi neve in calo fino a 300 metri. Nel pomeriggio pause asciutte e schiarite in Liguria e bassa Lombardia. Temperature massime: 11° a Genova, 10° a Torino, 12° a Milano.

Nord Est

Tempo instabile con piogge e rovesci sparsi, anche di forte intensità. Sui rilievi attesa neve fino a quote collinari; qualche schiarita in Pianura Padana. Temperature massime: 7° a Bolzano, 13° a Bologna, 11° a Venezia.

Centro e Sardegna

Rovesci, temporali e fioccate in collina su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Variabile con sprazzi di sole sull’Adriatico. Raffiche di Maestrale fino a 100 km/h con rischio di mareggiate sulle coste sarde. Temperature massime: 11° a Cagliari, 9° a Firenze, 10° a Roma.

Sud e Isole

Maltempo con piogge su Campania, Calabria e Sicilia tirrenica. Neve in montagna sotto i 1000 metri. Più asciutto e soleggiato altrove. Temperature massime: 11° a Napoli, 16° a Bari, 13° a Palermo.