Maltempo: allerta meteo in Calabria. Pioggia e nel weekend temperature giù

Svolta meteo: la pioggia è arrivata. Ma per Nord Italia assetato da settimane di siccità si tratta di precipitazioni deboli. Al momento l’affondo di aria artica, che ha raggiunto l’Europa sudoccidentale e sta dando vita a un’ampia circolazione di bassa pressione, ha interessato solo le regioni occidentali (Piemonte, Valle d’Aosta, Ponente Ligure e Lombardia occidentale), portando però anche qualche nevicata sulle Alpi dai 1200 ai 1500 metri. Maltempo sulle regioni centrali con piogge e rovesci su Toscana, Lazio e Umbria, in estensione alle zone interne adriatiche centrali.

Allerta meteo gialla per dieci regioni

Domani, giovedì 31 marzo, la perturbazione continuerà a interessare l’Italia, con tempo spiccatamente instabile e precipitazioni anche temporalesche, specialmente al Centro-Sud dove saranno accompagnate anche da forte vento. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo di colore giallo per dieci regioni: Umbria, Lazio, Campania, Molise, gran parte della Basilicata, Puglia, Calabria, il settore orientale dell’Emilia-Romagna e quelli occidentali di Abruzzo e Sicilia. Attesa neve sull’Appennino centro-settentrionale dai 1.400 ai 1.700 metri. Qualche pioggia anche in Sardegna, specie occidentale.

Temperature in calo

Secondo il sito 3bmeteo.it da venerdì, 1 aprile, è in arrivo un gelo polare che farà ripiombare settentrione in inverno: farà più freddo il prossimo weekend che quello, anomalo peraltro per il caldo, del capodanno 2022. Le temperature caleranno fino a 8/10°C fino alla fine della settimana. Entro domenica le minime potrebbero avvicinarsi allo zero al Nord, sulle centrali tirreniche e in Umbria, intorno a 6/10°C al Sud. Molto fresco anche di giorno con massime che al Centro-Nord non supereranno gli 8/12°C, 12/16°C al Sud.