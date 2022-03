Picco di influenza: chi colpisce di più, quanti ceppi ci sono e quali regioni si salvano

Si rivede, e prepotentemente, l’influenza: dopo due anni nei quali era passata quasi inosservata a causa della pandemia Covid, l’influenza sta mettendo ko 5 milioni di italiani. Ma, rileva l’Istituto superiore di sanità, il 10% (oltre 500mila persone) è stato colpito nel corso delle ultime due settimane. “La curva epidemica delle sindromi simil-influenzali – sottolinea l’Iss – continua a salire ed è sopra la soglia epidemica con un livello di incidenza pari a 4,76 casi per mille assistiti. Cresce la presenza dei virus dell’influenza nei campioni analizzati. In quest’ultima settimana, infatti, il 32% dei tamponi analizzati dalla rete dei laboratori di InfluNet è risultato positivo ai virus influenzali (7,2% dall’inizio della sorveglianza)”.

In tutte le fasce di età l’incidenza delle sindromi simil-influenzali registra un lieve aumento, “maggiormente nei bambini sotto i 5 anni“. E in tutte le regioni l’incidenza delle sindromi simil-influenzali è tornato sopra la soglia basale, tranne che nella Provincia autonoma di Trento, Veneto, Lazio, Molise, Campania, Basilicata e Sardegna. Mentre Valle d’Aosta e Calabria non hanno attivato la sorveglianza InfluNet.

