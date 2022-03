Meningite fulminante, giovane calciatore muore in due giorni

Un giovane di soli 22 anni è morti venerdì scorsi a causa di una meningite da meningococco. Marco Innocente era di Castelfranco Veneto, nella provincia di Treviso. Ex studente del Giorgione -come scrive fanpage.it – che giocava a calcio nella Virtus Calstelfranco, Marco ha avuto i primi sintomi mercoledì 23 marzo ed è morto nel giro di pochi giorni. Giovedì sono subentrate febbricola, cefalea, forte stanchezza, vomito. Poi nella notte successiva la situazione si è aggravata con comparsa di difficoltà respiratoria, dolore e debolezza agli arti inferiori e macchie al tronco e al volto. È stato portato al pronto soccorso di Castelfranco, dove però non è stato possibile fare nulla per lui. Marco Innocente è morto nella mattinata di venerdì.