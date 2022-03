‘Ndrangheta tra politica, fede e donne: il libro della giornalista Saveria Maria Gigliotti

S’intitola “‘Ndrangheta tra politica, fede e ruolo delle donne” (GrafichÈditore), il saggio scritto dalla giornalista Saveria Maria Gigliotti che propone un’analisi del fenomeno la ‘ndrangheta, nato in Calabria come “mafia contadina” ma che ormai rappresenta una vera e propria potenza economica con un fatturato che si aggira intorno ai 36 miliardi e che sembra crescere ogni giorno.

Le pagine del libro, oltre ad offrire uno sguardo sul ruolo che la donna ha avuto all’interno delle cosche e di come, in alcuni casi, da soggetto passivo sia diventato sempre più attivo, analizzano i passaggi che hanno portato questo fenomeno a diffondersi oltre i confini regionali e nazionali, di come abbia tentato, a volte riuscendovi, altre volte no, di insinuarsi nelle maglie della politica per entrare nelle stanze dove si decide con l’intento di condizionare le scelte.

“Le pagine del libro – scrive Enzo Ciconte nella prefazione – fanno il punto sulle acquisizioni giudiziarie, le relazioni della Dna e della Dia, sulle recenti inchieste della magistratura di Reggio Calabria e di Catanzaro, squadernano sotto i nostri occhi le analisi delle fonti investigative, a cominciare dalla Dia, insistono giustamente sul ruolo dei rituali e sui collaboratori di giustizia che ne hanno parlato, Zagari e Scriva tra gli altri e prima ancora Serafino Castagna che era uno ‘ndranghetista sinceramente pentito, pongono l’accento sull’importanza dell’omicidio di Francesco Fortugno il vice presidente del Consiglio regionale della Calabria”. Fino ai tentativi di approfittare della situazione conseguente alla pandemia da Covid 19.

“Infine – conclude Ciconte – ed è un merito importante, il libro ha una parte documentale importante che riguarda i decreti di scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme, documenti che certificano l’evoluzione della Chiesa e l’importanza dei rituali“. Giornalista professionista, Saveria Maria Gigliotti attualmente è direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Lamezia Terme e dell’Ufficio Stampa del Vescovo di Lamezia Terme. Dirige il giornale diocesano “Lamezia Nuova” e collabora con l’Agenzia Ansa, Avvenire, Famiglia Cristiana, Maria è con te.