L’astrofisico Luca Perri al Liceo scientifico “Berto” di Vibo

Il Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo Valentia ha accolto con entusiasmo Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico, che ieri ha presieduto un importante evento con cui è stata anticipata la 3. edizione del Festival della Scienza (in programma dal 28 al 30 aprile).

L’incontro, nato e organizzato grazie alla collaborazione con la DEA Formazione, attraverso l’agente territoriale Ernesto Stella, ha caratterizzato una mattinata vivace e coinvolgente incentrata sul tema delle Fake news. Gli studenti hanno conosciuto gli “attrezzi del mestiere” per diventare “cacciatori di fake news”, per analizzare quella che è l’attività non solo del debunker – lo smascheratore di fake news –, ma dello scienziato stesso.

Viviamo in un’epoca caratterizzata dalla presenza di molteplici ed efficaci mezzi di comunicazione. Mass media e social network consentono una circolazione quotidiana di dati e notizie. Questa ingente massa di informazioni, però, rappresenta non solo una risorsa, ma anche un problema. “Anche nella scienza abbondano le notizie false-ha spiegato Perri-.Una delle più famose ritiene che la muraglia cinese sia visibile, a occhio nudo, dallo spazio. In realtà, è una leggenda che ha fregato molti astronauti, convinti di averla vista, quando invece si trattava solo di canaloni o valli, la muraglia potrebbe essere vista dallo spazio solo con lo zoom di un telescopio: del resto, è lunga 21.196 chilometri e larga 6,5 metri, nei passaggi più stretti 5,5, il mio condominio è più largo e non si vede dallo spazio”.

Non poteva esserci avvio migliore per il Festival della Scienza, che ha come obiettivo principale la diffusione e la divulgazione della cultura scientifica.

Il Festival, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Caterina Calabrese, è una rassegna scientifica che ha luogo al Liceo Berto, con i suoi studenti protagonisti principali. Durante l’evento saranno presentati progetti di contenuto scientifico, numerose iniziative culturali, sportive e musicali; saranno esposti i lavori delle scuole, degli imprenditori e delle associazioni partecipanti; si svolgeranno diversi convegni tenuti da illustri esponenti del mondo accademico e scientifico.

“Il Festival ospita personalità, enti, associazioni del mondo accademico e scientifico nazionale e internazionale che, a vario titolo, offrono il loro contributo culturale e scientifico concorrendo a dare visibilità e prestigio all’evento-spiega la dirigente scolastica Calabrese-. Siamo riusciti nelle precedenti edizioni ad accogliere trentamila presenze provenienti da tutta la Regione Calabria e dall’Italia; l’evento ha avuto l’attenzione dei media nazionali approdando sul TG nazionale della Scienza, Leonardo. Quest’anno il Festival ha come titolo ‘Audacia’; attenzione particolare verrà dedicata all’ambiente, alla genetica, all’astronomia, alla fisica, allo sport e alla robotica, branca in cui il nostro Istituto vanta un primato di eccellenza”.