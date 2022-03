Sostanze non dichiarate in etichetta, ritirate spezie per carne

Il Ministero delle Salute ha diffuso sul proprio sito internet, nella sezione destinata ai richiami dei prodotti alimentari, l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi di tre lotti delle confezioni della miscela per carne “Spezia Margaz” da 1 kg. Il marchio incriminato è quello MIA FOOD SRL, per rischio presenza di allergeni non dichiarati in etichetta (S02) da non utilizzare in insaccati e preparazioni a base di carne. A rischio i consumatori sofferenti a questa tipo di allergene e per cui potrebbe essere pericoloso ingerirlo, tutti gli altri non corrono alcun rischio. Nel dettaglio non è indicato nella lista ingredienti sulla confezione, come previsto invece dalla legge e riguarda i lotti n° 628, 632 con scadenza entro fine 2024 e 634 con scadenza entro fine 2025. Le “Spezia Margaz” sono commercializzati da MIA FOOD SRL con sede in viale Lazio n 8/A nello stabilimento di Rozzano, in provincia di Milano. Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti raccomanda ai clienti che avessero acquistato il prodotto e che sono allergici a non consumarlo ed a riportarlo al punto vendita per il rimborso.