Meteo, oggi sprazzi di primavera ma nel weekend tornano le nubi

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 25 marzo, annunciano una giornata di bel tempo in tutta Italia, a parte un po’ di nuvolosità in aumento sulle due Isole Maggiori. Le cose potrebbero cambiare leggermente nel corso del weekend, per via dell’avvicinamento di un vortice ciclonico destinato a creare qualche incertezza al Centro Sud.

Andando con ordine, il team de iLMeteo.it scrive che venerdì lo scenario atmosferico sarà dominato da un vasto campo di alta pressione, che regalerà condizioni stabili e soleggiate in ogni angolo dello Stivale. I pochi addensamenti presenti si concentreranno soprattutto sulla Sardegna e la Sicilia a partire dal pomeriggio, ma sempre in un contesto asciutto. Nel complesso, nelle prossime ore la pioggia si terrà a debita distanza dalle nostre regioni e questa non è per forza una buona notizia, visto il lunghissimo periodo di siccità che sta colpendo l’Italia settentrionale e in particolare le aree di Nord Ovest.

Sul versante termico, il clima primaverile si tradurrà frequentemente in un caldo fuori stagione, con picchi di 20-21 gradi in città come Milano, Bolzano, Bologna e Firenze. Gli esperti avvertono tuttavia che da qui al fine settimana la “calma piatta” imposta dall’anticiclone produrrà anche delle notevoli escursioni termiche, con temperature vicino allo zero di notte e di prima mattina.

Come conferma anche il sito di 3BMeteo, nel weekend tornerà a farsi vedere la pioggia, sebbene in modo non troppo intenso e solo su una parte del Paese. Nello specifico, sabato 26 marzo alcune deboli precipitazioni bagneranno le due Isole maggiori, mentre domenica 27 marzo il fronte nuvoloso dovrebbero estendersi su tutto il Centro Sud, portando qualche rovescio sparso. Al contrario non ci sono cambiamenti in vista al Nord, dove il tempo continuerà a essere mediamente soleggiato.

Le previsioni meteo nel dettaglio di venerdì 25 marzo

Nord Ovest

Cielo sereno su tutte le regioni, salvo qualche rara velatura di passaggio sulla Liguria. Temperature massime: 15° a Genova, 19° a Torino, 20° a Milano.

Nord Est

Più nubi sull’Emilia Romagna; per il resto generali condizioni di bel tempo e clima mite. Temperature massime: 21° a Bolzano e Bologna, 17° a Venezia.

Centro e Sardegna

Nuvolosità in crescita sulla Sardegna, ma senza pioggia. Tanto sole altrove. Temperature massime: 15° a Cagliari, 20° a Firenze, 17° a Roma.

Sud e Isole

Stabile e soleggiato su tutto il Meridione. Entro sera un po’ di nubi in arrivo sulla Sicilia, localmente anche sulla bassa Calabria. Temperature massime: 18° a Napoli, 19° a Bari, 17° a Palermo.