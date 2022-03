Perde il controllo della moto e finisce contro un muro, grave un 49enne

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri a Reggio Calabria. A restare gravemente ferito un uomo di 49 anni che guidava una moto. Il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per sbattere in modo violento contro il muro. A quanto pare era anche senza casco protettivo e senza titolo abilitativo idoneo. Sul posto la polizia locale e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale dove si trova in prognosi riservata.