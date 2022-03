Meteo: caldo fuori stagione fino a 25 gradi, peggiora nel weekend

Tempo stabile e soleggiato fino a venerdì su tutta l’Italia. Nel weekend una blanda perturbazione, figlia del ciclone spagnolo, si spingerà verso Sardegna e Sicilia, con piogge localmente intense. Da confermare un eventuale interessamento perturbato del Sud peninsulare ed addirittura delle regioni centrali nella giornata di domenica. Il sito iLMeteo.it conferma altri due giorni di sole con temperature massime gradevoli, poi un peggioramento da sabato, ad iniziare dalla Sardegna.



Nel dettaglio

– Giovedì 24. Al Nord: sempre sole. Al Centro: tutto sole salvo velature in Sardegna. Al Sud: bel tempo.

– Venerdì 25. Al Nord: soleggiato. Al Centro: più nubi in Sardegna e poi Toscana. Al Sud: bel tempo.

– Sabato 26. Al Nord: soleggiato salvo nuvole sparse in Liguria. Al Centro: da velato a nuvoloso, piovaschi in Sardegna. Al Sud: nuvoloso in Sicilia, velato altrove.

– Domenica 27 con nubi al Centro-Sud ed in Sardegna con qualche pioggia sparsa, nuvoloso al Nordovest, soleggiato altrove.