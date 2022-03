Si rompe l’acquedotto e frana il terreno: chiuso un tratto dell’autostrada A2

A seguito di una frana a monte, innescata da perdite idriche riconducibili al danneggiamento di condotte dell’acquedotto comunale nel comune di Nocera Terinese, in via precauzionale, si è resa necessaria la chiusura del tratto autostradale compreso tra gli svincoli di Falerna (km 305,330) e San Mango D’Aquino (km 295,743) in entrambe le direzioni di marcia. I tecnici Anas si sono recati tempestivamente sul posto per il monitoraggio e la verifica delle condizioni della sede stradale e dello stato di esercizio dell’arteria.

Al momento, in tardo pomeriggio, il traffico veicolare di lunga percorrenza in direzione nord viene deviato allo svincolo di Falerna sulla SS18, proseguimento sulla SS107 e con rientro in A2 presso lo svincolo di Cosenza Nord. Percorso inverso per i veicoli in direzione sud (Reggio Calabria) di lunga percorrenza. Il transito locale è consentito tra gli ​svincoli di Cosenza Nord e San Mango D’Aquino.