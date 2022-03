Meteo, colpo di coda dell’inverno in Calabria. Neve a bassa quota

Prosegue il colpo di coda dell’Inverno al Sud Italia, in modo particolare in Sicilia, Sardegna e Calabria. Nevica a bassa quota nell’area etnea con particolare freddo a Catania come se fossimo ancora nel pieno della stagione invernale. Instabilità anche nel resto della Sicilia e nelle zone interne della Calabria meridionale, con abbondanti nevicate in Aspromonte. Nevica anche nella Presila Catanzarese e in quella del Crotonese. Le previsioni indicano un miglioramento concreto non prima del prossimo fine settimana.