CORONAVIRUS CALABRIA | Quasi 4mila nuovi positivi, 9 morti

Sono 3994 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore sul territorio regionale, a fronte di 13752 tamponi processati; il tasso di positività si impenna al 29,04%.

Il bollettino regionale riporta, altresì, 9 decessi e 2388 guarigioni; aumentano sia i ricoveri nei reparti ordinari (+5, per un totale di 377) che quelli in terapia intensiva (+1, per un totale di 13).

Provincia per provincia, si registrano i seguenti incrementi: Catanzaro +754; Cosenza +1237; Crotone +536; Reggio Calabria +997; Vibo Valentia + 459; altra regione o stato estero +11

Il quadro complessivo, dall’inizio della pandemia, è il seguente:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 5.948 (63 in reparto, 6 in terapia intensiva, 5.879 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29117 (28.872 guariti, 245 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 26.358 (130 in reparto, 1 in terapia intensiva, 26.227 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 37.711 (36.758 guariti, 953 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4.779 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4.751 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 23.047 (22.853 guariti, 194 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 13.530 (134 in reparto, 6 in terapia intensiva, 13.390 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 96.424 (95.752 guariti, 672 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 15.166 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15.146 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.246 (16.088 guariti, 158 deceduti).

L’ASP di Cosenza comunica 1.248 nuovi soggetti positivi di cui 11 fuori regione.