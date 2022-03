L’aeroporto di Reggio Calabria “sbarca” su Microsoft Flight Simulator

L’aeroporto dello Stretto entra a far parte della nutrita lista di aeroporti internazionali del Microsoft Flight Simulator, il più noto simulatore di volo la cui ultima versione è stata lanciata proprio in questi giorni. Il videogioco, disponibile per computer o console, è forse uno dei titoli più rinomati e longevi di casa Microsoft, che lo sviluppa dal 1982, ed oltre ad essere un videogame viene utilizzato come software di addestramento procedurale per piloti di linea civile e non solo.

Tra i numerosi aeroporti di tutto il mondo, adesso sarà possibile scegliere anche il Tito Minniti di Reggio Calabria. Scelto per il suo paesaggio ed il suo panorama, il modello tridimensionale dell’aeroporto è stato realizzato dal team dell’Aerosoft, ed include numerosi dettagli ben distinguibili tra i più iconici della città. Definito come uno scalo “bellissimo” posizionato in un luogo “naturalmente mozzafiato alla punta dello stivale”, e descritto come un luogo “scenico” nel bel mezzo del Mediterraneo.